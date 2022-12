"Me ha costado dar ese paso -reconoce-, pero más me ha costado que el resto de la familia entienda y respete mi decisión. Pasar la noche solo no es traumático. Mis hijos son mayores, de 18 y 21 años, y les enviaré alguna foto con mis logros, si es que los consigo. Es importante que me vean ilusionado por algo que voy a hacer nuevo. Sería muy frustrante notar que sufren por mí, cuando realmente estoy bien y motivado". Para ambientar estos días y que el cambio no sea tan abrupto, Pedro ha decorado la casa como siempre, han visitado con los abuelos el mercadillo de la Plaza Mayor de Madrid, también como siempre, y han tomado un chocolate con churros espectacular. Recalca lo de "como siempre" porque en el fondo piensa que quizá va siendo hora de acabar con aquellas cosas que hace por costumbre y dejar solo las que realmente te hacen disfrutar.