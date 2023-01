Ochoa de Alda, padre de familia numerosa, asevera que en la búsqueda de mejora en las relaciones familiares habría valorar más el proceso y no tanto el resultado exitoso de la toma de decisión. “Si te pido perdón y me perdonas es que he acertado, pero si el otro no me perdona, parece que me he equivocado y me arrepiento de haberlo hecho. Esto es un error garrafal. Yo necesitaba hacerlo y lo he hecho y eso he de valorar. Por lo tanto, hay que pensar que eres parte de la solución y no del problema”.