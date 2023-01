Al igual que los adultos, algunos adolescentes pueden tener sentimientos intensos y otros no mostrar apenas reacción hasta que trascurra cierto tiempo; algunos pueden mostrar agresividad y no pena. La profesional hace hincapié en, como padres, observar esas conductas, para poder ayudarles. Lafuerza subraya que, algunas de las siguientes reacciones (emocionales o conductuales) suelen ser las más comunes :

Para la psicóloga, aunque es bueno expresar emociones delante de los hijos, en ocasiones hay que protegerles de situaciones traumáticas y no generar miedo por las emociones tan intensas que pueda tener el adulto. “Es apropiado favorecer el diálogo y ese momento vivirlo en un espacio donde el joven se sienta cómodo y no tenga ansiedad, como en el salón de su casa. Si el adulto no se ve capaz de responder a alguna de sus preguntas, es mejor ser sincero y claro y no mentir”.