Hace solo unos meses Chris Hemsworth hizo público que, durante la grabación del documental ‘Sin límites’, se sometió a diferentes pruebas genéticas, gracias a las que descubrió que tiene una mayor predisposición a padecer alzhéimer que otras personas. El actor no quiso ocultarlo, al revés, lo hizo público para concienciar de la importancia de realizar revisiones médicas con regularidad. “La idea de que no pueda recordar la vida que he experimentado, mi esposa o mis hijos… es probablemente mi mayor temor”, dijo hace unos meses.