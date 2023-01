Hablamos con José Carlos Bermejo , experto en duelo y director del Centro San Camilo de humanización de la salud . En su opinión, el duelo es uno de esos temas tabú sobre los que no se nos educa a vivirlo sanamente, ni se nos enseña el arte de decir adiós y de reinstalar a los seres queridos con un buen recuerdo y la dosis justa de melancolía . "Hay personas que no saben despedirse, que niegan las despedidas, que las posponen o que las viven solo como experiencia negativa , con reacciones poco constructivas".

"Expresar los sentimientos, aprender a nombrarlos abiertamente, constituye no sólo una posibilidad de drenar emocionalmente y liberarse de buena parte del sufrimiento producido por la separación, sino también dar densidad y significado a la separación, escribir el último capítulo del libro de la vida de una persona y levantar acta de la propia muerte", dice Bermejo. A Harry no se le permitió. El día que murió su madre, se quedó esperando el abrazo de su padre . A pesar de que guarda recuerdos muy afectuosos de él, dice que le costaba comunicarse, escuchar, mantener cualquier contacto íntimo cara a cara. De vez en cuando le dejaba una carta sobre la almohada diciéndole lo orgulloso que se sentía de él por algo que había hecho o logrado. Él sonreía y la guardaba, pero se preguntaba por qué no se lo había dicho unos instantes antes , cuando le tenía enfrente.

El príncipe revela que ha tratado de exponer una y otra vez su punto de vista. La última, tras la muerte de su abuelo, el duque de Edimburgo. "No estuve muy fino", reconoce. Seguía nervioso, luchando por mantener a raya sus emociones y tratando de que el encuentro no degenerase en una nueva discusión. "Sin embargo -añade-, no tardé en descubrir que eso no dependía de mí. Mi padre y Willy tenían que poner de su parte, y ellos habían acudido listos para una pelea". Empezaron entonces los reproches y "las mismas acusaciones que llevábamos meses -años- lanzándonos". Se acaloraron tanto que el rey Carlos levantó las manos y se interpuso: "Por favor, chicos, no convirtáis en un suplicio mis últimos años", suplicó.