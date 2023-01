Alberto Soler, psicólogo: “Pedir perdón a nuestros hijos no es ninguna humillación”

Sí, y no le falta razón. Siendo autoritarios al final los hijos obedecen. El problema es que no todo vale, y no todo lo que funciona es deseable. ¿Funciona tomarse un vaso de whisky para dormir? Sí, sin duda. ¿Es recomendable? No, en absoluto. Son soluciones fáciles que a largo plazo traen más dificultades de las que solucionan. Pues la educación autoritaria igual.

Es importante hacerlo sin dramatismos, ya que pedir perdón no es una humillación ni debería ser algo extraordinario. Es óptimo comunicarlo de una forma clara, cálida, expresando lo que ha ocurrido. Por ejemplo, una situación hipotética podría ser así: “Mira cariño, ¿recuerdas cuando te dije que no podrías quedar con tus amigos en lo que queda de curso? Pues olvídalo, te lo dije estando muy cabreado y me pasé cuatro pueblos. Pero eso no quita que te equivocaras al hacer/decir X. Entonces, vamos a buscar una solución para que no vuelva a ocurrir”.