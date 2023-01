Exsecretaria, 18 años menor y una hija: Aurora Díaz, la esposa de Revilla que acaba de anunciar que tiene cáncer de colon

Cuando ella comenzó a trabajar como secretaria en la sede del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) empezaron a conocerse; entonces, Revilla ya era un político conocido y les separaban 18 años de diferencia , lo que no fue obstáculo para que iniciaran una historia que sellaron con una boda y con el nacimiento de Lara . En total, dos décadas de amor.

Siendo ya presidente de Cantabria, Revilla llegó en taxi a su primera audiencia con el Rey. Llevó como regalo una lata de anchoas de Santoña y el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echevarría, señaló de manera irónica que "cualquiera se hace famoso con una anchoa y un taxi”. Díaz reaccionó de inmediato: "No es por eso, sino por ser honrado y buen gestor . Él ha ido en taxi toda la vida, pero al ser presidente se nota más”.

La vida del matrimonio no es muy diferente a la de otras parejas de clase media, aunque el presidente de Cantabria tenga que viajar con frecuencia y aparezca en los medios de comunicación.

En el programa de Cuatro ‘Este país merece la pena’, presentado por el propio Revilla, Aurora reconoció que “hubo un cambio radical en mi vida cuando le conocí”. Por su parte, su hija afirmaba que era "un buen padre. Le veo poco, pero siempre me ayuda en todo". Su hija mayor le hizo abuelo en 2014, aunque el político admitió que se sentía un poco mayor para disfrutarlo: "Me coge un poco mayor para que nos disfrutemos mutuamente. Me hubiera gustado tenerle con 60 años”, dijo entonces en una entrevista en ‘Las mañanas de Cuatro’.