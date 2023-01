Cómo dejar de ser un padre cansino para tu hijo adolescente: "Hay que asumir que la familia pasa al segundo puesto"

Aunque no existe un recetario al que recurrir frente a diversas situaciones con los hijos y más en una etapa como es la adolescencia en la que los jóvenes quieren experimentar todo y los padres deben encontrar el equilibro entre velar por los suyos, pero también dejar que experimenten, muchos progenitores llegan a sentirse perdidos, sin saber cómo proceder para no invadir su espacio. A continuación, distintos expertos nos dan las claves para hallar ese equilibrio con el que se logra hacer sentir a su hijo parte importante en la familia, ponerle límites desde el amor y no agobiarle cuando está en la búsqueda de su identidad.