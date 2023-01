El hijo que escribe orgulloso de su madre pensando que ella no lo leerá: "83 años de mente prodigiosa"

Hay veces que no nos atrevemos a decirle a la cara las cosas que pensamos, que sentimos, a nuestros seres queridos. Cuánto los admiramos, el gran ejemplo que son para los demás o, simplemente, que los queremos. Ya sea por vergüenza o por cualquier otra razón, a veces resulta más cómodo plasmar esos sentimientos por escrito , lo que nos transmite, pensando que nunca lo leerán, una técnica que permite exteriorizar todo eso en palabras sabiendo que, de una forma u otra, lo has sacado fuera. Justo eso es lo que ha hecho en Instagram el periodista y músico Carlos Risco con su madre , que se acaba de convertir en la protagonista de una campaña de Adolfo Domínguez.

Risco comienza el texto admitiendo que siempre ha llevado ese apellido por delante, pero que ha “descuidado el apellido bueno, el noble, el Ulloa , como siempre me recuerda un sabio amigo de mi padre con el que sigo subiendo montañas, aunque casi me dobla la edad”.

Ese apellido, Ulloa, es el de su madre Lola . “Cuando veo fotos de mi abuelo paterno y, sobre todo, de mi tío gustavo Ulloa sé que soy muy Ulloa. Y eso me hace muy feliz , aunque me empeñe en ser Risco”, escribe.

Es entonces cuando se refiere a su madre y a las fotografías que protagoniza de la campaña de Adolfo Domínguez. “Sale tan guapa y es tan buena noticia celebrar a mi madre que comparte esta foto. Por supuesto, mamá no tiene Instagram ni va a leer este post, así que no le hablo como le habla alguna gente a su madre en redes el día de la madre”, le dedica. En la foto, en blanco y negro, posa con unas gafas de sol mientras sostiene un bolso, algo muy importante para ella, ya que le acompaña una declaración propia en la que dice que "el bolso es el complemento que más me gusta y en lo que más me fijo".