Mientras tanto, los animales que vivan en el exterior de la casa deberán tener unas instalaciones reguladas en las que resguardarse y tener acceso a la comida y la bebida. No solo eso, tampoco puede dejarse a ningún animal de compañía sin supervisión más de tres días consecutivos , aunque si hablamos de los perros el tiempo no puede superior a las 24 horas.

Otro de los datos para tener en cuenta es que se implanta un curso de tenencia responsable de perros . Es decir, aquellas personas que vayan a ser titulares de un can tendrán que acreditar que han hecho un curso de formación, que es gratuito, y un test junto al perro para valorar sus aptitudes en las que desenvolverse socialmente.

Por su parte, criar perros estará limitado a aquellas personas inscritas y certificadas como criadores profesionales, de no ser así, las sanciones irán de 500 a 10.000 euros. Por tanto, los dueños de perros que no tengan tal certificado tendrán que adoptar medidas como la esterilización, para evitar la reproducción incontrolada. En los gatos sí será obligatoria la esterilización a partir de los seis meses. Donde no entran estas normas es en los perros de caza o pastoreo.