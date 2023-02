La emotiva carta de despedida de Dani Rovira a su perra: "Descansa"

Decir adiós nunca es sencillo, pero Dani Rovira ha logrado hacerlo de una forma emotiva y llena de cariño a través de Instagram. “No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a SER sin ti . Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós”, escribía el actor en sus redes sociales.

“No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente. Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final”, son algunas de las emotivas palabras que Rovira le dedica al can que le ha acompañado durante casi 12 años.