Mientras en las escuelas de Nueva York prohibían su uso a principios de este año por considerar que puede tener un impacto negativo en el aprendizaje, gran parte del colectivo educativo cree que ese tipo de decisiones no tienen sentido. "Es normal que a corto plazo pensemos en estrategias defensivas, como prohibirlo o intentar buscar soluciones antiplagio. Sin embargo, me temo que esto solamente tiene sentido de forma temporal. El cambio de metodología es obligatorio y la educación deberá convivir con la IA del mismo modo que convive con Google o con la Wikipedia ", señala Guillem García Brustenga, experto del eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El experto afirma que nos encontramos ante una alteración de mucha importancia y que la situación actual comportará una transformación metodológica.

Sin embargo, también tiene sus limitaciones. "En el fondo, ChatGPT es un sistema que predice cómo completar frases, pero no construye un conocimiento sobre lo que está diciendo ni sabe razonar con la información de la que dispone", advierte Robert Clarisó. El error más común de ChatGPT es lo que se llama "alucinación": incorporar información a una respuesta que sea totalmente inventada. Por ejemplo, si le pedimos que escriba la biografía de una persona desconocida, ChatGPT no nos dirá que no puede hacerlo por no disponer de información. En su lugar, inventará una serie de datos biográficos para preparar su respuesta. Esto es un problema, porque la respuesta será coherente y estará bien redactada, pero contendrá información incorrecta. Por este motivo, es necesario revisar las respuestas de ChatGPT para detectar si son correctas. Además, suele cometer errores en razonamientos de tipo lógico o matemático.