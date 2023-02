El restaurante que regala un plato a los abuelos que vayan con sus nietos

Son muchos los abuelos que se desviven por sus nietos . Incluso hay estudios que relacionan que aquellos abuelos que pasan más tiempo y cuidan de sus nietos reciben beneficios físicos y emocionales que les permiten vivir más años. Todo, claro está, cuando pasan tiempo de calidad juntos. Por eso mismo, y para fomentar esos ratos, un restaurante ha tomado una iniciativa en la que busca que las dos generaciones pasen más tiempo juntas. ¿Y cómo lo hacen? Pues los abuelos que vayan con sus nietos no tendrán que pagar su plato de comida.

No obstante, hay una serie de requisitos que se deben cumplir para poder optar a la promoción de un plato gratis que, como apuntan, será el de menor importe de la cuenta final. Entre las condiciones, hay que hacer un consumo mínimo de 30 euros en el establecimiento, además de que solo considerarán abuelos a las personas de más de 55 años que vengan acompañados de sus nietos, que no tendrán límite de edad. Eso sí, no te olvides del DNI para poder demostrar el parentesco.