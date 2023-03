La difícil relación de Miguel Bosé con su padre: "Voy a conseguir hacer de ti un hombre"

Miguel Bosé ya contó en sus memorias cómo fue la relación que tuvo con su padre durante su infancia

Entre esas páginas cuenta cómo pensó que "no era el hijo que él esperaba que fuera"

La relación de Miguel Bosé en estos últimos años con la vida pública no ha sido precisamente la mejor entre sus problemas de salud que afectaron a su voz o sus polémicas declaraciones sobre el coronavirus. Tras publicar su autobiografía en 2021, ahora vuelve a primer plano público, lo hizo hace unos días con su polémica aparición en ARCO, al formar parte del jurado de un programa de televisión y estrenar una estrenar una serie basada en su vida, donde recordará alguno de los aspectos más oscuros de su vida.

Precisamente en sus memorias tituladas sus memorias tituladas ‘El hijo del capitán trueno’ ya expuso algunas de esas vivencias, como el trato que recibió de su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. La relación con su progenitor se sabía que había tenido momentos complicados, pero en esas páginas el cantante contó con todo lujo de detalles momentos clave de su relación.

Un hombre autoritario y machista

En las páginas describe a Dominguín como un hombre tradicional, de la época, con un carácter autoritario y machista. Entre las páginas escribía en un episodio que le dijo “¿por qué no te gusta cazar? Si no te gusta cazar, ni pescar, ni nada de esas cosas… dime tú cuándo voy a estar yo con mi hijo. ¡Tiene que gustarte Miguelón! Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo… porque de mí, por ahora, que sepa, no has sacado nada”.

“Mira Miguelón, los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres, como las mujeres hacen de las suyas entre ellas, ¿lo entiendes? Montar a caballo, ir de cacería, pescar y más adelante otra que ya te iré contando. Estoy deseando que cumplas doce años para que te fumes el primer cigarro, ¡coño! El año que viene, si te entrenas con el rifle bien, te llevo de safari un mes entero. Voy a conseguir hacer de ti un hombre”, relata Bosé entre las páginas de su autobiografía.

Sobre ese safari, Dominguín llevó a Bosé a Mozambique con solo 10 años para que se “iniciase en la hombría” pese a la negativa de Lucía Bosé. Allí enfermó de malaria, una enfermedad que su padre calificó de “mamitis”. “No seas nenaza, levántate y camina como un hombre y déjate de mareos o te vas a enterar de lo que es uno de verdad del tortazo que te voy a meter”, expuso el cantante.

Después de ese episodio, Bosé cuenta que se volvió invisible a ojos de su padre y que solo se dirigía a él para darle cualquier orden. También relata que cuando solo tenía siete años su padre se sorprendió porque le gustaba leer. “¿Sabes que leer tanto es malo? ¿No te gusta más montar a caballo?”, cuenta que le decía.

"El niño va a ser maricón"

Pero no se quedaba ahí, a que se enfrentaba a su mujer por ello. “¡Maricón, Lucía, el niño va a ser maricón! ¡Seguro!”, le decía a la actriz. “A mi madre no le cabía en la cabeza que su marido, esa figura tan internacional y de formas tan exquisitas, fuera tan poco evolucionado, Le parecía retrógrado y paleto, por no hablar de lo machista”, señala el artista.