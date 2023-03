Andani sospecha que algo no se está haciendo bien para que los estereotipos sexistas se estén perpetuando o incluso aumentando. Y apunta, en primer lugar, al hogar. " Hay un diálogo pendiente para erradicar el machismo y la violencia de género. Solo es posible si realmente en casa o en los centros educativos se enseña a identificar las conductas violentas y se fomentan los mismos derechos e idénticas aspiraciones laborales . Los adolescentes no son más que el reflejo de la sociedad en la que viven y de sus familias".

En el punto en el que quizás sí ocurre más divergencia con los hijos es en el diálogo en torno a la diversidad en las relaciones de pareja más allá de las relaciones binarias. "Reconozco que me pierdo con los modos que existen ahora de identificación: género queer, fluido, sin género, etc. Todo es aceptable, pero he necesitado que mis hijos me lo expliquen. Ellos te van planteando nuevos conceptos que, a veces, incluso te cuesta entender. Escuchar su voz nos aporta flexibilidad a los adultos y creo que conseguir que ellos nos escuchen a nosotros también sirve para mostrarles una visión más serena y ayudarles a aspectos como identificar esas señales de abuso que pueden sufrir las mujeres en cualquier parte del mundo".