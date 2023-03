Cuando los hijos empiezan a ser padres: manual práctico para preguntar sin que se sientan ofendidos

José Ángel, veterinario madrileño de 57 años, asegura que se ha cosido un punto en la boca, aunque alguno de sus cuatro hijos se pregunta, sin perder el sentido del humor, dónde está ese punto que no le ha impedido seguir siendo "un bocazas". "Si le digo a uno que para cuándo la novia, me llama antiguo; si le propongo a mi hija el nombre de mi madre, Catalina, para el bebé que acaba de nacer, echa a correr. Entre todos, me vuelven loco", dice.