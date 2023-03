Antonio Banderas y Melanie Griffith: 20 años casados, 8 divorciados y familia para siempre

View this post on Instagram

Antonio y Melanie se conocieron en 1995 en el rodaje de 'Two Much', se casaron poco después y se divorciaron en 2015, pero siempre han hecho gala de la increíble relación que mantienen. Griffith es una de las mujeres más destacadas en la vida del intérprete de ''La máscara del zorro'. "A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera", declaraba a la revista ¡Hola! hace unos años.