¿La llegada de una ex a la casa familiar para cuidar al padre enfermo es habitual? ¿Hubiera sido posible hace 30 años?

"Siete de cada diez matrimonios se divorcian y acaban muy mal . El caso de Bruce Willis y Demi Moore es algo que se ve cada vez más, pero, en realidad, en el pasado no ocurría tanto. En el pasado, cuando rompías con tu pareja, rompías para todo. Quizá porque esa ruptura podía haber sido fruto del dolor, de infidelidades ... No había este concepto que a día de hoy sí hay. Ahora hay familias, por ejemplo, el caso de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz , que, una vez que se divorcian, por el bien de sus hijos y por lo que se han querido, se ven en eventos significativos, como, por ejemplo, el cumpleaños de sus hijos", explica la psicóloga Lara Ferreiro , para quien las familias ampliadas empiezan a ser habituales.

Cuando un miembro de la familia cae enfermo, todas las ayudas son pocas. ¿Incluso en el caso de que esa ayuda sea un ex? ¿Cómo afecta su llegada al entorno del familiar enfermo? "Tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, puede aliviar a la otra parte. Demi puede ayudar a Emma a cuidar a Bruce Willis, tienen edades parecidas. Pero, por otra parte, Emma se puede sentir invadida por Demi Moore. En estos casos también suelen surgir conflictos, sobre todo en las mujeres porque el rol de cada una no suele estar definido. La mujer puede querer ser la cuidadora principal y la ex, también, sobre todo en este caso si prioriza que está cuidando al padre de sus hijas", asevera la experta.