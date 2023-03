Tom Cruise y su hija Suri: la intrahistoria de sus 10 años sin verse

Según varias informaciones, Connor e Isabella, sus hijos mayores, sí han seguido la cienciología como su padre. “Son adultos. Son capaces de tomar sus propias decisiones”, dijo en su momento Nicole Kidman, que no sigue estas creencias. Este no es el caso de Suri que, al no seguir la cienciología, se ha separado de su padre, que no cree que pueda estar conectado a ella.