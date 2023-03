Adrián Conde, sobre si es sano tratar a un perro como a un hijo: "No sé a quién le molesta"

El veterinario especializado en perros y gatos nos da las claves para relacionarnos correctamente con nuestra mascota

Compañía, actividad física, socialización y responsabilidad respecto a otro ser vivo, algunos de los beneficios que aportan perros y gatos

'Nekonomics' o cómo los gatos se están convirtiendo en un motor económico

¿Tus hijos han dejado ya el hogar familiar y ese vacío que han dejado te pone un poco triste? ¿Estás buscando una buena excusa para vencer la pereza y salir a caminar a diario? ¿Añoras tener a alguien que te esté esperando cuando llegas a casa y te haga mimitos? No lo pienses más. Adopta un perro. O un gato. Tu salud te lo agradecerá, tu calidad de vida mejorará y posiblemente te convertirás en una mejor persona. Eso sí, prepárate para asumir una responsabilidad porque una mascota también tiene sus propias necesidades y emociones.

Si ya te has decidido y no sabes muy bien cómo empezar a tratar a tu nuevo amigo, o si simplemente quieres saber más sobre su bienestar y salud, una buena guía la proporcionan los manuales de Adrián Conde, un veterinario integrativo especializado en perros y gatos que es toda una sensación en redes sociales, con más de 100.000 seguidores. 'Sé el humano que tu gato necesita' y 'Sé el humano que tu perro necesita' (Grijalbo) te dan todas las claves para comprender al tipo de animal que tienes en casa. Hablamos con él sobre los beneficios que podemos tener los uppers en su compañía.

¿Qué puede aportarle a una persona de más de 50 años tener una mascota?

A los mayores de 50, que no tienen muchas limitaciones en comparación con los de 70, los beneficios que puede aportarle van a ser compañía -lo cuál se hace notorio si la persona vive sola-, mantenimiento de la actividad física -al tener que sacar a pasear en caso de que sea un perro-, cuidados y responsabilidad de otro ser vivo además de uno mismo. Además, de socializar, ya que en los paseos de un perro se suele acabar uno relacionando con otras personas.

¿A qué tipo de persona le viene mejor un gato?

Seguramente a una persona que tenga que pasar varias horas de su jornada laboral seguidas fuera de casa, ya que al no tener que pasearlos podemos jugar más con ese margen. Si bien es cierto que al llegar a casa deberemos de cumplir con obligaciones como jugar, realizar juegos de inteligencia, etc. Al menos si el animal tiene que hacer sus necesidades no precisa salir de casa para ello.

¿Y para quién sería más recomendable un perro?

Ideal para una persona cuya jornada laboral esté partida. Para poder realizar los paseos necesarios, que le guste caminar, visitar la naturaleza (ya que es especialmente importante que los perros no tengan siempre los paseos por ciudad) y que sea consciente de que precisan de tiempo diario al igual que cualquier otro ser vivo, que no le importe tener que cambiar y amoldar planes para poder adaptarse a su perro.

¿Es una mascota una buena forma de superar el síndrome del nido vacío?

No soy partidario de usar ningún clavo para sacar otro clavo en ninguna circunstancia, ni en un duelo ni en otras condiciones, pero es cierto que si de golpe has pasado de tener una casa con gente a no tenerla, el cuidar de un ser vivo como puede ser un gato un perro es una opción para esa nueva vida.

¿Es sano tratar a un perro o un gato como si fuera un hijo?

Primero habría que definir que es 'tratarle como a un hijo'. ¿Es estar pendiente de qué necesita, tener el dinero necesario para costear sus cosas, cuidarle, no usar la violencia o fuerza para educarle, protegerle, etc? En ese caso no veo ningún problema en 'tratarle como a un hijo'. Es más, no sé a quién le molesta que alguien lo sienta así. Hay que entender que muchas familias tienen animales y no tienen hijos humanos, por lo que un ser vivo que va a depender de ti siempre es lo más parecido a un hijo que van a tener. Mientras sean conscientes de las necesidades del animal que han escogido no habrá ningún problema.

¿Qué raza de perro es más apropiada para una persona mayor de 50 años? ¿Y de gato?

En el caso de los gatos, la gran mayoría son raza común europea, y según el gato de forma individual va a ser más o menos activo, pero es una cosa que tampoco podemos prever. Así que será cuestión de irse adaptando sobre la marcha a las necesidades del gato. En el caso de perros es importante entender más al individuo que a la raza, ya que dentro de una raza la personalidad de cada perro puede ser muy diferente. Si a esa edad se encuentra con algún tipo de dificultad física, seguramente podrá manejar mucho mejor a un perro de tamaño mediano que a uno de tamaño grande.

¿Qué perro (y gato) es más recomendable si hay niños en casa?

Volvemos a lo mismo de siempre, hablar de razas es un error. Sí debemos de atender a energía e individualidad del animal para poder cubrir perfectamente sus necesidades. Tenemos que tener en cuenta que los niños no van a hacerse responsables de cubrir las necesidades del perro, si no que van a ser sus padres. Por lo que en este caso a nivel energía puede ser un poco menos importante. Podemos hablar de perros pequeños y medianos, ya que en caso de que haya una mordedura (siendo los niños el grupo de edad más vulnerables a estos sucesos) las consecuencias van a ser menores que si se trata de un perro más grande y por tanto su boca es también mayor.

Es importante entender que los perros se comunican y que la casi totalidad de ataques son evitables si entendemos su lenguaje, por lo que hay que enseñar también a los niños este lenguaje y hacerlos partícipes de que un perro o gato no es un peluche. No tiene que aguantar todo lo que se le haga y que hay que respetar espacios y momentos en los que el animal lo necesite.

¿Qué podemos hacer para evitar que nuestra mascota suelte tanto pelo?

Una buena alimentación como base. Cuando el cuerpo funciona bien por dentro se nota por fuera en la piel y el pelo, así que, a poder ser, alimentación basada en comida real adaptada a un perro o gato según el animal que tengamos. Cepillado y mantenimiento con las herramientas adecuadas en casa. No es lo mismo un perro de pelo largo que uno de pelo corto, y hay muchos mantos diferentes que precisan de diferentes herramientas, pero ayudar a eliminar el pelo muerto hace que no lo vayan dejando por casa, que es algo totalmente normal y forma parte del ciclo del pelo. Y una buena aspiradora que nos recoja los pelos que van dejando.

Solo con esas tres cosas el asunto queda más que solucionado. Y entender que la mayoría hacen muda de pelo un par de veces al año, por lo que notarán mucho más en casa si no hay un correcto mantenimiento. Llevarles a la peluquería al menos en estas mudas es una buena ayuda para él y para nosotros.

¿Hay alguna forma de eliminar o disimular el olor que deja la mascota en la casa?

Hay animales que huelen más o menos. Es importante volver a recordar que no compartimos casa con un mueble, sino con un ser vivo, por lo que mi recomendación, y más teniendo en cuenta el fino olfato que poseen perros y gatos, es intentar hacer el menor uso posible de colonias para ellos, ya que suelen ser molestas para su olfato.

Repito de nuevo el tema de la alimentación, ya que con los animales que consumen comida de verdad y no pienso sus tutores refieren una disminución de este olor. No caer en el bucle de si huele le baño más frecuentemente, ya que esto hace que huelan más, y siempre descartar problemas dérmicos que puedan ser causantes de olores más intensos como hongos o alguna infección bacteriana.

¿Es bueno que las mascotas duerman en nuestra cama o se suban al sofá?