Alaska defiende a Ana Obregón: "Es su decisión"

Si de algo sabe Olvido Gara, más conocida como Alaska, es sobre cuándo pronunciarse o no ante determinados asuntos. En sus 47 años de carrera, conoce perfectamente cuando un tema hay que eludirlo y cuándo hay que posicionarse. En los últimos días, el debate que está en todas partes, en la calle y en el Congreso, es Ana Obregón y su decisión de ser madre por gestación subrogada. La imagen de la actriz, saliendo en silla de ruedas de un hospital de Miami con su bebé en brazos no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, ha desencadenado un aluvión de críticas, desde los que hablan de gerontomaternidad (68 años, en su opinión, no es edad para ser madre) hasta los que especulan con el vacío legal que existe en España (no es legal, pero tampoco se persigue como un delito).