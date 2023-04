No hay ningún instinto de dominancia que aplacar porque tu perro no quiere dominarte, la teoría del macho alfa quedó desmentida por el mismo investigador, David L. Mech, que la extrapoló de los lobos hace ya mucho tiempo, aunque los programas de televisión sobre educación canina han hecho mucho daño y hoy en día hay “profesionales” de la educación que siguen trabajando con esta metodología obsoleta. Si para educar necesitas dureza y mano dura, que tu animal te haga caso por miedo, desde luego que debes revisarte urgentemente.

Hay que acudir a un veterinario etólogo clínico para valorar y tratar el caso. Igual que no nos ponemos a tratar cualquier problema de salud física del animal tampoco hay que hacerlo con los problemas emocionales o de conducta. No exponerlo de forma directa a lo que le da miedo (que sería una inundación) es una recomendación general, ya que esto no hace que se acostumbre a ello, si no empeorar el cuadro. Distancia con lo que le da miedo, ir poco a poco premiando la respuesta positiva, acompañarle (no ignorarle) si tiene miedo.