Matthew McConaughey y Woody Harrelson sospenchan que son hermanos

Hay amistades de Hollywood que son de toda la vida, tanto que son como familia, como la de Pedro Pascal y Oscar Isaac, por ejemplo. Otra de las grandes uniones del cine es la de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que han compartido pantalla en ‘EdTV’ o ‘True Detective’ y lo volverán a hacer en ‘Brother From Another Mother’, la próxima comedia de Apple TV+ donde interpretarán a versiones ficticias de ellos mismos en la que, entre otras cosas, Harrelson se irá con su familia al rancho de McConaughey para convivir todos juntos. Una trama que parece que no está muy alejada de la realidad.