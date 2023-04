Los perros se han convertido en uno más de la familia. Tanto que ya hay más de una pareja que prefiere no tener descendencia, con su perro es suficiente. Los canes juegan un papel esencial dentro de las familias , por eso ya están acostumbrados a muchas de nuestras rutinas e incluso participan en las celebraciones, si hasta ellos son los protagonistas de sus cumpleaños. En España solo hay una empresa que se dedica a la celebración de los cumpleaños de perros , pero hay una parte mala: tú no estás invitado.

Eso sí, mientras los perros disfrutan, a ti no te queda otra que esperar a que la celebración termine, porque los dueños no están invitados. “Los dueños no pueden estar presentes para que sea un terreno solo para ellos. Si está el dueño, no es lo mismo”, cuenta Mercedes. No obstante, y para que no te quedes intranquilo, está la opción de vigilar qué pasa a través de una cámara por el móvil.