El error que no cometen los padres que crían a sus hijos para que tengan éxito

Según esta idea, los padres, por tanto, deben centrar sus elogios en las habilidades de sus hijos para resolver problemas, lo que implica distanciarse y no intervenir siempre, aunque eso no significa no estar presente. Al contrario, "hay que darles apoyo, animarles y ayudarles a manejar las frustraciones naturales de intentar algo nuevo y desafiante. Del mismo modo, no tengas miedo de dejar que tu hijo fracase", explica Klein..