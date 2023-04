Si hay días en los que te pone al borde de un ataque de nervios mientras te sonríe como si tal cosa, si alguna vez te sorprendes gritándote a ti mismo que no la soportas, si piensas un día sí y otro también que cuándo se irán de casa... no te preocupes, no eres un psicópata, no estás perdiendo la cabeza, no eres mala persona, solo tienes hijos adolescentes en casa, y nadie sabe lo que es eso hasta que lo vive en sus carnes.