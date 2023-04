Huérfilo, la palabra para definir al padre que pierde a un hijo que la RAE se resiste a aprobar

Posiblemente no haya peor dolor que la pérdida de un hijo. Tener que despedirse de aquel al que has dado la vida es una de las vivencias más antinaturales que puede experimentar un ser humano. Se suele decir que no hay palabras para definir ese indescriptible sentimiento. Y literalmente es así. La Real Academia de la Lengua (RAE) define como viudo/a a quien pierde a su cónyuge, y como huérfano a quien pierde a sus padres, pero no tiene un vocablo que determine esta situación tan excepcional, y no porque no se le hayan presentado alternativas.