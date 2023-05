Las sanciones por no llevar a estos animales de forma correcta en el coche pueden ascender hasta 500 euros. Desde la DGT, además, recuerdan a los conductores que no deben llevar al animal en brazos y que no deben dejarlo en el interior del vehículo con altas temperaturas. Asimismo, aconsejan ponerse en contacto con el veterinario para que les informe sobre cómo prevenir mareos y recuerdan que, al abrir la puerta, deben prever situaciones de riesgo, ya que el animal puede salir corriendo.