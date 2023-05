View this post on Instagram

Desde el punto de vista de la psicología, graduarse se integra en los ritos de tránsito. Para los estudiantes universitarios o de fin de ciclo significa cerrar una puerta por la que han tenido acceso no solo al estudio, sino también a experiencias vitales importantes: el nacimiento de amistades o amores, los primeros encuentros con la frustración y también la alegría de los objetivos conseguidos. Por eso, en medio de una celebración alegre, hay algo de nostalgia, aunque la nueva etapa venga acompañada de compañeros nuevos, contextos distintos, risas y lágrimas diferentes. Graduarse supone abandonar aquello en lo que se ha invertido tiempo, trabajo e ilusión. Pero el sentimiento de pérdida es inevitable, ese que surge cuando se es consciente de que no hay vuelta atrás y de que esos días ya no volverán. ¿No es esa la primera señal de que se inicia la vida adulta?