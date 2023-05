Leonel Costa, de 38 años, es el que cuida de Bobi, que nació junto a otros cachorros cuando él tenía solo ocho años, pero debido al número de animales que tenían, su padre decidió que no se podían quedar con todos los cachorros. “En aquella época, por desgracia, era considerado normal por las personas mayores que no podían tener más animales en casa el enterrar a los animales en un agujero para que no sobrevivieran”, señaló.