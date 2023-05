Un exmarido violento y dos hijos muertos: Tina, la mujer que supo renacer de las tragedias

Tina Turner dio comienzo a su carrera en los años 50 tras haber pasado por el abandono de sus padres de la mano de Ike Turner, su primer marido y con quien empezó en la música. El matrimonio no fue feliz. La propia artista lo ha contado a lo largo de los años, una relación marcada por la adicción a la cocaína de su esposo que desembocó en diferentes episodios de violencia que la cantante tuvo que soportar.

El primer hijo de Turner fue Craig, a quien tuvo con 18 fruto de su idilio con el saxofonista Raymond Hill del grupo The Kings of Rhythm. Tras dar a luz, vivió en la casa de Ike, con el que solo tenía una relación de amistad, pero tras la separación de este, comenzaron una relación y se casaron en 1962. Craig adoptó el apellido de Ike y más tarde tuvieron a Ronald , además de que la artista adoptó a Ike Jr. y Michael, los hijos de la anterior relación de su marido.

El propio Ike afirmó en sus memorias que sí, que habían tenido peleas y que “claro, abofeteé a Tina”. No fue hasta 1976 cuando Tina tomó la decisión y se separó de él pese a las consecuencias. "Viví un matrimonio infernal que casi me destruye, pero seguí adelante. Sé que mi adventura con mi salud no ha terminado, pero sigo aquí", relató la cantante.