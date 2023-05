Vicente Rico, sobre móviles, adolescentes y ansiedad: "Prohibirlo es ponerle puertas al campo"

Vicente Rico Ferrer (Valencia, 1976), coach certificado por la Asociación Española de Coaching (ASESCO) y formador en programación neurolingüística (PNL), explica que, si antes las personas quedaban presencialmente para compartir sus vivencias, los jóvenes sienten a día de hoy la misma necesidad a todas horas y pueden hacerlo de forma virtual. Conociendo los padres que sus hijos no disponen de la experiencia y madurez suficientes, deben ayudarles a lograr un equilibrio . Con su labor frente al proyecto Club Educando , comunidad online para familias, Rico quiere dar respuesta a diversas problemáticas entre los jóvenes. Asimismo, Rico publicará a finales de año el libro 'Aprende cómo motivar a tu hijo (o alumno)' (Editorial Divalentis).

El punto de inflexión de la preocupación de los padres o el punto de no retorno llega cuando detectan que esa circunstancia emocional se convierte en un trastorno profundo que se alarga en el tiempo , esto es, que el hijo o hija empieza a no tener la capacidad de gestionar su vida, sus respuestas, sus relaciones, su autoestima , su definición como persona y su contexto personal al margen del uso del móvil.

“Puede verse como algo normal que el adolescente se enfade o se ponga triste cuando como progenitores se les priva del uso del teléfono móvil, pero no lo es cuando eso deriva en violencia o agresividad hacia ellos”, expone Rico, quien añade que los padres tampoco pueden percibir como normal ni aceptarlo que el joven no sepa relacionarse con otras personas si no es a través del WhatsApp o las redes sociales.