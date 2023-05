Quien tiene un gato sabe que puede ser un compañero maravilloso, independiente, que no demanda una atención continua y que no necesita más que un espacio limpio, su arena, su comida, su agua y un rincón mullido para ser feliz. Sin embargo, un minino también alberga un rebelde en su interior y a veces no sabemos cómo conseguir que nos mire y nos haga caso. Un nuevo estudio ha encontrado el método más eficaz para atraer su atención.