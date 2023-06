La Ley de Bienestar Animal trae nuevas medidas que velan por los cuidados de los animales, especialmente para los de compañía. Normas que con la reforma del Código Penal traen sanciones contundentes para aquellos que no cumplan con la normativa a partir de próximo 29 de septiembre, que será cuando entre en vigor . La norma hay que leerla bien, porque gestos que están más que normalizados y que más de uno hace a partir de ese momento pueden ser motivo de multa.

Aunque cada vez es más común que los comercios , como tiendas de ropa o supermercados, permitan que una persona acceda a sus establecimientos con los perros, siempre que vayan atados, todavía existen algunos que no lo permiten. ¿La imagen más recurrente? Ver a algún perro atado en la puerta del supermercado durante el periodo en el que su dueño está comprando lo que necesita.

No obstante, la cifra de la multa dependerá de cada comunidad autónoma, ya que pueden incluir una serie de especificaciones en lo que respecta a las infracciones que vienen señaladas en la Ley si están no alteran la naturaleza y los límites de la sanción. Entre ellas, si se trata de una reincidencia no se tendrá derecho a la advertencia por parte de las autoridades, sino que directamente se será multado.