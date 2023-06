La EBAU o EVAU no es un examen más; se trata de la primera prueba importante en la vida, no solo académica, de nuestros hijos. De hecho, es una experiencia vital muy poderosa: según la nota del alumno y la nota de corte de cada universidad, dependerá el acceso o no a los estudios universitarios de preferencia. Al mismo tiempo, los alumnos tienen que enfrentarse a muchos exámenes en pocos días, con el grado de tensión que todo esto conlleva.