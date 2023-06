Es importante aportarles variedad de frutas para que puedan asimilar los nutrientes de cada una de ellas y así, fortalecer su sistema inmunológico, pero antes de introducirlas en su alimentación debes tener en cuenta que cada perro es único y que puede haber frutas que no le sienten bien y frutas prohibidas como la uva y uvas pasas. Por eso es importante que si no conoces la reacción de tu perro ante una fruta nueva, la mantengas durante unos días para detectar rápidamente qué fruta no es apta para tu peludo.