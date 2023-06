Diana Jiménez, experta en disciplina con adolescentes: "Es difícil saber dónde está la frontera entre demasiado duro o blando"

No debe impedirse la autonomía de los hijos, sino dejar lugar a la equivocación y posterior resolución. La también docente, fundadora de Infancia en Positivo y autora de 'Infancia en positivo. Guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos' (Ediciones Toromítico) y 'Adolescentes. Aprende a descifrar su código', afirma que es importante inculcar a los hijos valores y normas y dialogar con ellos para que los jóvenes no se conviertan en chicos déspotas o con poca capacidad de actuación por sí mismos.

Dar a elegir a los padres entre ser permisivo o autoritario es como decirle a una persona que elija entre inhalar o exhalar; no se puede . Lo ideal es coger aire y, también, soltarlo. Lo mismo con la autoridad y la permisividad. Si somos autoritarios y caemos en el autoritarismo , estaremos provocando que los niños quieran rebelarse en algún momento o quizá convertiremos a los niños en demasiado dependientes de la autoridad, sin poca capacidad para tomar de tomar decisiones. Por el contrario, si somos demasiado permisivos, estaremos criando niños déspotas que pensarán que tienen derecho a todo y que no están sujetos ni a normas, ni a límites porque son merecedores de todo lo que reciben. Con lo cual, ni permisividad ni autoritarismo son extremos adecuados para educar. Lo ideal es un equilibrio entre la firmeza y la amabilidad .

No sólo es bueno, sino que es muy necesario si queremos que acaben siendo adultos responsables. Entonces, tienen que empezar a entrenar en la adolescencia. Además, en esa época se producen varios procesos, entre ellos el proceso de acción e individualización , es decir, necesitan formarse como personas que serán adultos y necesitan separarse de sus figuras de referencia . El sentir que son diferentes y únicos los llevará a tomar determinaciones que, en la mayoría de los casos, van en contra de las consideraciones de los adultos. Pero, el joven se sentirá mejor y más realizado fallando con una decisión que él mismo tomó que acertando con una que sus progenitores le han impuesto. Por lo tanto, hemos de permanecer a su lado para influirles, sabiendo que, en ocasiones, han de seleccionar por sí mismos y aceptar las consecuencias . Sin embargo, esto no significa dejarlos solos cuando estas últimas pudiesen resultar irreparables o que atenten contra su salud física, emocional o psíquica.

No sólo pueden ser flexibles, sino que deben serlo. No existe otra manera. Cuando los niños son pequeños y venimos de un estilo educativo muy rígido, en la adolescencia comprobaremos que eso ya no sirve. De pequeños pueden funcionar ciertas amenazas” o chantajes como 'si no te acabas el bocadillo, nos vamos para casa '. No obstante, llegados a la adolescencia si los padres dicen a los hijos que el no aprobar un examen puede suponerles quedarse sin móvil un tiempo, probablemente les dé igual. Por este motivo, es preciso ser flexibles y trasmitirles el conveniente modo de ser y comportarse en la vida. Hoy en día se valora mucho la capacidad de resiliencia y el cómo uno se recupera de situaciones adversas.