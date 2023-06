Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos . En ese objetivo, a veces entran en actitudes o modos de gestión que no son buenas o que, incluso, pueden ser tóxicas por sus consecuencias a largo plazo. Los conceptos 'tóxico' y 'crianza' no deberían asociarse, por eso es importante decir que hay pocos padres tóxicos, pero sí momentos en que se puede caer en dinámicas indeseables, incluso sin darnos cuenta. ¿Cuáles son? El neuropsicólogo Álvaro Bilbao ha detectado los siete comportamientos tóxicos que todo padre o madre debería evitar.

Por otra parte, debemos admitir que nadie es perfecto , no siquiera los propios padres. Reducir, por tanto, el nivel de exigencia puede ser bueno par construir una relación sana con los hijos.

El psicólogo describe a los padres sobreprotectores como personas cuya “principal función en la vida es que sus hijos no sufran”. Esto hace que los hijos no desplieguen su propia capacidad de acción, se acostumbren a no llevar a cabo sus proyectos. Por tanto, los convertimos en personas dependientes.