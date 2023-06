El regreso de Kim Cattrall a 'And Just Like That' puede suponer un acercamiento en su más que conocida enemistad con Sarah Jessica Parker

Las actrices acumulan 20 años de enemistad. ¿Cómo se puede recuperar el contacto tras tantos años?

El alegato de la nueva 'Sexo en Nueva York' a favor de las canas: "El pelo blanco te queda genial"

A finales de 2021 llegó a nuestras pantallas ‘And Just Like That’, la secuela de ‘Sexo en Nueva York’ que recuperaba la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus amigas, Miranda y Charlotte, a las que dan vida Cynthia Nixon y Kristin Davis. Para sorpresa de pocos, la serie aterrizó una gran ausencia. El cuarteto protagonista se convertía en trio al no contar con Kim Cattrall, que daba vida a Samantha, aunque el personaje estuvo bastante presente en las conversaciones de las protagonistas. Ahora la cosa cambia tras saber que en la segunda temporada Cattrall tendrá una aparición.

Parker opina sobre el regreso de Cattrall

Que Kim Cattrall no recuperase su personaje fue entendido por los seguidores de la serie original, ya que la actriz tiene una más que conocida enemistad con Sarah Jessica Parker, que nació en el rodaje de ‘Sexo en Nueva York’ y prosiguió en las dos películas posteriores. Ahora parece que las posturas comienzan a acercarse, aunque no del todo. No se conoce bien cómo será el regreso de Samantha a la pantalla, pero lo que se conoce es que solo aparecerá en el episodio final y que no coincidirá con las que fueron sus compañeras de reparto durante años.

A un día de que se estrene la segunda temporada, Sarah Jessica Parker ha explicado en una entrevista que cree que este regreso es “una muy buena idea. Samantha está presente en la primera temporada y aún más en la segunda a través de mensajes. Me alegro de que hayamos podido manejarlo y conseguirlo dentro del calendario de rodaje”. ¿Cómo puede entenderse este acercamiento? ¿Puede suponer una recuperación de una amistad rota desde hace años?

¿Cómo solucionar problemas entre amigos?

Tener alguna gresca con un amigo es algo de lo más normal, incluso con aquellos a los que nos sentimos más cercanos. Unas terminan como nada y otras necesitan un poco de tiempo para curar las heridas. Sin embargo, hay otras que se extienden y no se consiguen resolver. Es verdad que dos no pelean si uno no quiere, pero si quieres arreglarlo, hay que permitirse calmarse y reflexionar sobre lo que los ha llevado a esa situación y, sobre todo, ponerte en la piel de la otra parte para no decir cosas de las que te puedas arrepentir al actuar en caliente.

Habiendo interiorizado esto ya estás listo para hablar, pero debes tener en cuenta que es posible que la otra persona no esté preparada, por lo que es importante tender la mano y hacerle saber que quieres escucharle y la importancia de su amistad. Escucharse y plantear los puntos de vista de cada uno sin presiones es clave para llegar a un punto de entendimiento en el que poder continuar con la amistad sin problema.

¿Y si hace años que se rompió la relación?

Además, hay casos, como el de Parker y Cattrall, en el que una enemistad se alarga durante años. Querer recuperar esa amistad no es tan fácil como lo puede ser un simple enfado porque ha pasado mucho tiempo y lo más seguro es que ni tú ni tu amigo sean los mismos que antes, cuando compartían confidencias. No hay que forzar las cosas y, sobre todo, tener en mente que es posible que no salga bien.