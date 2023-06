Ni dharmas ni ikigais, Karlos Arguiñano y su receta para ser más feliz: "Vive goxua"

View this post on Instagram

"Yo le digo a la gente que, en primer lugar, cuando se mire al espejo se diga: 'Lo más importante del mundo eres tú". Así explica Arguiñano la importancia de la autoestima para ser feliz . No es fácil reconocerse como alguien que se merece el trabajo que conlleva ser feliz. A veces, implica renuncias. Como explica el psicólogo Luis G. Rojas, ser feliz no es hacer lo que uno quiera en cada momento, sino en elegir qué es lo mejor para alcanzar esa felicidad. Intentarlo, en suma, significa elegir y también reflexionar sobre qué se quiere. "Cuando ves que es verdad que eres lo más importante para ti mismo, viene la siguiente pregunta: ¿qué quiero para mí? ". Arguñano tiene clara la respuesta: "Un entorno goxua" .

El goxua es un dulce típico de Vitoria y de la cocina vasca a base de nata montada, bizcocho borracho y crema pastelera caramelizada.En euskera, goxua significa también 'dulce' o 'rico'. ¿Cómo se relaciona este plato típico con la felicidad? Arguiñano explica en el post de Instagram qué hay que hacer para vivir en un "entorno goxua": "Ser una persona normal, ser cariñoso, no engañar, no robar y ayudar ".

View this post on Instagram

Para el chef, la vida es mucho más plena cuando hay sonrisas y risas. "Creo que no ha habido un solo día de mi vida en que no me haya reído. A carcajadas, muchas veces. Imagina una vida sosa. La vida, como la comida, tiene que tener una gracia", explica en otro post. La sonrisa nos predispone a la amabilidad. La neurociencia ya sabe que el cerebro desactiva los mecanismos de la agresividad, el cortisol que lleva a la temida inflamación, cuando esboza una simple sonrisa. Entornos dulces, cuidadosos, generosos, dispuestos y sonrientes. Si no es la felicidad, la receta de Karlos Arguiñano se le acerca mucho.