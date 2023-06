Es esencial prestarles más atención de la cuenta cuando hay episodios de calor extremo, ya que los perros y los gatos no tienen la misma capacidad que los humanos para regular el calor corporal, lo que los predispone a sufrir golpes de calor. No obstante, los gatos lo sufren menos que los canes debido a que no suelen salir a la calle y dentro de casa están más protegidos de las temperaturas extremas.