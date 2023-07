No obstante, tal y como ha informado Beatriz Cortázar en esRadio, Bertín Osborne le ha transmitido que el embarazo "no es buscado ni deseado" y que "intentaré ayudar y procuraré que al niño o niña no le falte de nada". Según la periodista, el cantante ha expresado que "son accidentes que pasan todos los días en una relación, auqnue se tomen las medidas de protección necesarias", además de confirmar que no está con Gabi y tampoco enamorado.