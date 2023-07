En ellas precisamente le pregunta por su secreto para llegar a los 90 años con tanta energía. “Ser una persona amable, me gusta hablar con las personas, es lo único que he hecho. También cuidarme todo lo que he podido, pero sin llegar a hacer cosas raras. Yo soy así, y ya está”, dice la mujer, aclarando que ha “tenido mis penas y mis alegrías”.