Sin embargo, sí hay un aspecto controvertido en el que los expertos no se terminan de poner de acuerdo. El tratar a los animales como si fueran personas. Para algunos, humanizarlos en exceso puede afectarles negativamente . "Genera problemas de comportamiento en nuestras mascotas, como ansiedad y algunas formas de agresividad . Aunque algo de humanización es bueno, el exceso no lo es”, explica Àngel Casellas Grau, etólogo y profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Adrián Conde, veterinario integrativo especializado en perros y gatos, es más comprensivo sobre tratar a un perro o un gato como si fuera un hijo. "Si es estar pendiente de qué necesita, tener el dinero necesario para costear sus cosas, cuidarle, no usar la violencia o fuerza para educarle, protegerle, no veo ningún problema en 'tratarle como a un hijo'. "No sé a quién le molesta que alguien lo sienta así. Hay que entender que muchas familias tienen animales y no tienen hijos humanos, por lo que un ser vivo que va a depender de ti siempre es lo más parecido a un hijo que van a tener. Mientras sean conscientes de las necesidades del animal que han escogido no habrá ningún problema", agregaba en una entrevista con Uppers.