La nueva paternidad de Bertín Osborne, que será padre a los 69 años, ha abierto un nuevo debate, que no son pocos tras el caso de Ana Obregón. En lo que respecta al cantante, tal y como ha informado en exclusiva este martes Vanitatis, será padre a la vez que abuelo, ya que su hija Claudia está embaraza de su segundo hijo. No es el único, en los últimos años no han sido pocos los hombres que han vuelto a ser padres a la vez que se convertían en abuelos. La generación ‘nietijos’, bautizaba el periodista Martín Bianchi en redes sociales.