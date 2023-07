De la ropa de luto a "no me llames así": cómo ha cambiado ser abuelo en España en cuarenta años

Alejandro, de 64 años, no es de esos abuelos con remedio para todo e historias maravillosas para contar a sus nietos, Álex, Macarena y Jorge, de ocho, siete y cinco años. Es empresario y ya está decidiendo en qué empleará su tiempo tras la jubilación. Presume de una salud de hierro y dedica sus ratos libres a nadar, leer, montar en bici y cenar con los amigos. Está divorciado y no descarta volver a enamorarse. Nos cuenta sin modestia que "estoy hecho un pibón" y así se ve cuando sus nietos le dibujan.

"Realmente no son más que garabatos, pero quiero pensar que me dibujan tal y como yo me veo cuando me pongo frente al espejo". Por si queda alguna duda, aclara que en esos bocetos infantiles suele aparecer montando en bici o con una raqueta en la mano. Otro detalle más: nunca le llaman abuelo, sino Ale.

Llegar hasta aquí le supuso una disputa familiar que le sirvió para poner los puntos sobre las íes. "Poco después de nacer los niños -cuenta-, mi horario flexible se convirtió en pretexto para convertir mis tardes y fines de semana en una condena de idas y venidas. Conmigo tenían canguro a tiempo completo. Me veían feliz y abusaban un poco de mí. Hace dos años, después de que me cayera una bronca absurda por la merienda, me planté. Decidí que tenía derecho a disfrutar de ese tiempo que hasta ahora me habían robado el trabajo y la crianza de mis cuatro hijos, con los que me partía literalmente el lomo. Ahora estoy en otra etapa y quiero vivirla. Con mis nietos, evidentemente, y mi familia, pero sin más obligaciones que las necesarias".