Ana Sierra , psicóloga, sexóloga y experta en trauma y relaciones afectivas, explica que “ toxicidad ” o “ tóxico ” son eufemismos cuando se habla de una relación violenta de algún tipo, bien sea psicológica o física. Asimismo, recuerda que hacer referencia a la violencia psicológica “no siempre significa gritos ni insultos , sino silencios o no ofrecer la atención o la información correspondiente cuando se solicita o cuando se necesita, aunque no se solicite”.

Sierra sostiene que lo ideal es contar con otras figuras de apego o apoyo que puedan ofrecer aquello que los padres no han podido, como puede ocurrir con las amistades . “Se dice dime con quién andas y te diré..., si puedes tener determinado perfil , por lo que hay que estar atento para no caer en un entorno peligroso ”.

“Para lograr una relación más sana por ambas partes hay que trabajar mucho la escucha y la atención consciente desde la niñez y no basar el aprendizaje en premios y castigos porque con ello no se valora el esfuerzo de la persona y le genera mucha frustración. Los padres deben formarse y leer mucho sobre disciplina positiva, empatía, comunicación, amor o vínculos”, subraya Sierra.

Como señala la psicóloga, ser padre/madre es un trabajo que no cesa y hay que aceptar que algunas cuestiones no se podrán o sabrán resolver y se cometerán muchos errores. “Fallaremos, pero hay que esforzarse y ser sincero con los hijos y decirles: 'no sé cómo trabajar esto contigo vamos a buscar ayuda' y no 'no seas pesado con esto', ni invalidar sus emociones”.