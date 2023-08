Carlos Carrasco, adiestrador de perros: "El animal no necesita nada, el que lo necesita es el humano"

Por supuesto, para ser un adiestrador no basta con ser un gran amante de los animales, también hay que estar formado. El dueño normalmente trata de educar a su perro de la mejor manera posible, pero a veces crea problemas de conducta como tirar de la correa cuando se le pasea o hacer sus necesidades dentro de casa. El adiestrador debe saber cómo solucionar esos problemas utilizando técnicas de entrenamiento y educación basadas en la comunicación , el refuerzo positivo y el respeto hacia el animal . Para conocer mejor esta figura hablamos con Carlos Carrasco, fundador de DOS adiestramiento , una comunidad dedicada a fomentar el bienestar de nuestros peludos compañeros.

Existen muy buenas escuelas en nuestro país que imparten formaciones para ser educador canino. En mi caso empecé por afición en 2009 haciendo mis primeras formaciones, esos cursos me llevaron a otros, y después a otros… y hoy estamos aquí, dirigiendo una empresa con profesionales en España, Argentina y Uruguay. Mi formación académica (licenciado en Derecho y Administración de Empresas) y mi experiencia profesional (cuatro años en una gran firma de Auditoria y catorce en el sector de la banca) me ayudaron a entender cómo funcionaban las empresas, algo que me ha ayudado a la hora de convertir mi pasión en una profesión.