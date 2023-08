Como explica Eduard Blasi, sí, se necesita. Pero el tipo de consentimiento necesario depende de la edad del menor. Las edades de los menores se gradúan según la sensibilidad , y tanto las autoridades de control españolas como las europeas prevén distintos casos. "No todos los datos de menores tienen el mismo grado de protección. Por ejemplo, en España, los datos de menores que aún no han cumplido 14 años tienen una protección especial ". En ese caso, la autorización tiene que venir de los padres, madres o tutores (idealmente de ambos, si son dos progenitores).

Si un padre o madre acude a la obra de teatro de una escuela, por ejemplo, y fotografía a su hijo pero en la imagen también salen otros niños y niñas, no hace falta pedir la autorización de los otros padres si el uso de esa imagen es de carácter doméstico o personal, siempre que la propia escuela no prohíba hacer fotografías o contemple alguna medida especial. "En principio, en términos generales y de acuerdo con la normativa de protección de datos, el padre o madre que simplemente saca una foto estaría actuando dentro del marco de actividad de esfera personal o doméstica", indica el profesor de la UOC.

Eduard Blasi recuerda un caso en el que la AEPD actuó contra una academia que había compartido una serie de imágenes de alumnas a través de una aplicación de mensajería como WhatsApp. "Les habían puesto stickers, pero no acababan de anonimizar los rostros, y el padre de una de las alumnas lo denunció porque reconoció perfectamente a su hija y le incomodó", recuerda. En aquel caso, la AEPD consideró que los stickers no eran suficientes y determinó una sanción. De ahí que no baste, muchas veces, con pixelar, sino que "es necesario pixelar o difuminar correctamente y anonimizar bien para que el menor no sea en absoluto reconocible. Si el pixelado no es correcto, es prudente recoger el consentimiento".