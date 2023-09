Álvaro de los Santos, el George Clooney español que triunfa bailando con su madre

Sus vídeos en TikTok, con 183.000 seguidores , acumulan 1,4 millones de corazones. Y en Instagram le siguen otras 10.100 personas. Los más esperados son sus bailes con Marisol. "Esto sí me llena de orgullo. Poder hacerle un poquito más feliz a sus 92 años bailando y cantando con ella la música que le gusta", nos cuenta. Es el menor de tres hermanos y el único varón. Su madre, azafata, enviudó cuando él tenía tres años y cree que esto pudo ayudar a crear un vínculo muy especial. "De mi padre heredé su espíritu inquieto y una cámara Super 8 para grabar vídeos muy cortos que me hizo amar el mundo del cine y la televisión".

De los Santos es uno de los rostros más conocidos de la televisión en Madrid. Ha presentado el sorteo de la Once, los informativos y el programa 'Madrid directo fin de semana' en Telemadrid. "Empecé a trabajar a los 16 años y he hecho radio, televisión, redes sociales, teatro…", explica. Reconoce que desde siempre le gustó hacer el payaso, repetir los guiones de escenas míticas del cine e imitar a los actores. Sobre todo, a sus dos genios de la comedia, Charles Chaplin y Jerry Lewis.

View this post on Instagram

No es extraño que su madre encuentre en el salón de su casa a su Fred Astaire particular para convertirse, por un momento, en Rita Hayworth. "La idea -dice- surgió durante la pandemia, casi de manera espontánea. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, además de divertido, cumplía una función casi terapéutica. Bailar nos llena de energía. Es algo instintivo y conseguimos una comunicación especial". Él la envuelve entre los brazos y se mueven al rimo que marca la música, casi siempre canciones de Frank Sinatra o Vicente Fernández que a ella siempre le gustaron. Asegura que solo conoce una forma de amor verdadero: "dándolo todo".

View this post on Instagram

Son momentos que va integrando en su historia personal, "de esos que guardaré siempre en mi corazón y que nadie me los quite. La vida son ratitos y las personas no somos eternas. De los Santos cumplió 52 años y asegura que no le importa cumplirlos "mientras pueda seguir haciendo el tonto y aprendiendo". Hace un par de años consiguió la acreditación de piloto de drones profesional. Le habría encantado ser actor, pero estudió Periodismo y se decantó por la radio y la televisión.